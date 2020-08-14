Малышева застряла в США

Нью-Йорк, 14 августа. Доктор и телеведущая Елена Малышева застряла в Нью-Йорке из-за отмены прямых рейсов. Об этом она рассказала у себя в Instagram.

«Сейчас в Нью-Йорке очень грустно. Все закрыто. И вот — чудо! Мы нашли маленький ресторанчик. Там играют не профессиональные артисты, любители. Но атмосфера удивительная!» — пишет телеведущая в социальной сети.

Старший сын Малышевой Юрий давно живет в США и работает в кардиологическом госпитале. Он подарил матери двоих внуков — Артура и Игоря. Сейчас Юрий с супругой ожидают появление на свет дочери. Елена Малышева уже призналась, что выбрала имя для внучки — Анна.

«Недавно с внуком села заниматься музыкой и стала объяснять, как заниматься самостоятельно, ведь я скоро уеду. Сказала это и расплакалась. Вот такие чувства нахлынули», — отмечала теледоктор.

Однако улететь в Москву из США в условиях пандемии крайне затруднительно.

«Не могу понять, почему «Аэрофлот» продавал свободно билеты с 1 августа на каждый день, а теперь все неожиданно отменил! Я сейчас ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар!» — негодует Малышева, отвечая на комментарии подписчиков.

Ранее Елена Малышева отмечала, что в США из-за пандемии коронавируса все «парализовано страхом». По ее словам, в Америке закрыто «тотально все», люди стараются соблюдать масочный режим, а передачи на русскоязычных радио посвящены в основном COVID-19. Доктор призналась, что не понимает, почему в США сложилась такая ситуация.