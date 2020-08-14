Фото салата за 500 рублей из ресторана Германии вызвало шок на Reddit

Москва, 14 августа. Пользователь Reddit под ником Gandi14 рассказал о главном гастрономическом провале в его жизни.

В специальной теме «Отстойная еда» пользователь рассказал, что после длительной пешей прогулки на острове Амрум в Германии их туристическую группу привели в кафе. Турист решил побаловать себя салатом, чья стоимость составляла шесть евро (около 520 рублей). Мужчина ожидал, что блюдо в такую цену утолит его голод, однако то, что ему принесли вызвало массу возмущений.

«Салат» представлял из себя пару нарезанных дольками помидоров, которые сверху были посыпаны небольшим количеством лука.

После публикации фотографии на страницах Reddit, пост сразу же стал вирусным. Пользователи по достоинству оценили «юмор» немецких рестораторов.

«Этот салат печальнее моей жизни», — пишет в комментариях пользователь под ником Ilovemymom24.

«Это худшее, что я видел на этой площадке. Буквально два моих самых ненавистных продукта собраны в нецензурной и отвратительной манере. Я бы не хотел, чтобы мой день начинался так», — не скрывает своего возмущения TheRiverJordan72.

«Салат — это простой способ для ресторанов заработать больше денег (дешевый ингредиент, простой в приготовлении), но это мошенничество», — считает FrancisDrake97.

«Честно говоря, немного хорошего оливкового масла, соли, перца и нескольких кусочков базилика, и я бы это съел. Я люблю сырые помидоры», — отметил pattyfrankz.

На что другие пользователи добавили, что даже в таком виде «салат» не стоит шести евро.

Один из комментаторов отметил, что это должно быть «чертовски хорошие помидоры».