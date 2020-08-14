Джабаров назвал истинную цель санкций ЕС против Белоруссии

Москва, 14 августа. Санкции против Белоруссии вводятся для ухудшения социально-экономической и политической ситуации в республике, они будут продолжаться. Об этом в беседе с ТАСС заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Так сенатор отреагировал на решение Совета ЕС ввести санкции в отношении белорусских властей «за насилие в отношении протестующих и фальсификацию выборов».

По словам Джабарова, такого хода со стороны Евросоюза следовало ожидать.

«Следующий шаг — это будет ужесточение этих санкций, куда попадет сам Александр Григорьевич (Лукашенко. — Прим. ФАН), можно даже не сомневаться. Их устраивал только один расклад: уход Лукашенко и приход представителей оппозиции», — говорит сенатор.

Он подчеркнул, что санкции ЕС вводятся, чтобы ухудшить социально-экономическую и политическую ситуацию в Белоруссии.

«Все это будет продолжаться», — отметил сенатор.

Джабаров также добавил, что уход Лукашенко с поста главы государства будет означать полную дестабилизацию Белоруссии.

Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала итоговые результаты президентских выборов, прошедших в стране 9 августа, передает RT. Согласно обнародованным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. У Светланы Тихановской, по данным белорусского избиркома, 10,1% голосов.