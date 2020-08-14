Молодая жена Сосо Павлиашвили боится родить «ходящего по трупам» ребенка

Москва, 14 августа. Гражданская жена Сосо Павлиашвили Ирина Патлах мечтает о третьем ребенке, однако ей пришлось отложить беременность на следующий год. Медики запретил ей рожать в этот тревожный период, чтобы малыш не вырос в «ходящего по трупам монстра», сообщает портал «Дни.ру».

Доктор сказал Ирине, что напряженная обстановка и стресс могут негативно сказаться на ребенке. Жена певца решила прислушаться к рекомендации специалиста и повременить с пополнением в семье.

«Везде тревожная атмосфера, страх, опасность, и все это может сказаться на детях не лучшим образом. Они родятся или ходящими по трупам монстрами, или с серьезными психологическими проблемами», — говорит избранница Сосо Павлиашвили.

Она также подчеркнула, что 2021 год будет временем «благодарности и воскрешения», а развитие ребенка не будет омрачено ситуацией в мире и негативной энергетикой.

Напомним, Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах живут в гражданском браке уже более 20 лет. У них уже есть две дочери: 15-летняя Лиза и 12-летняя Сандра. В одном из интервью Ирина отмечала, что мечтает о сыне.

Сосо Павлиашвили ранее объяснил, почему они с гражданской супругой так и не оформили официальный брак. Несколько лет назад он все-таки сделал возлюбленной предложение. Ирина оценила предложение певца, однако в ЗАГС идти не захотела. Павлиашвили также не особо жаждет штампа в паспорте. По его мнению, главное — повенчаться.