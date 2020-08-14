В ГД уверены, что передача РФ 32 граждан укрепит отношения Москвы и Минска

Москва, 14 августа. Отношения Москвы и Минска выиграют после передачи России 32 граждан РФ, ранее задержанных в Белоруссии. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

В беседе с ТАСС Калашников выразил мнение, что передача россиян никаким образом не приведет к какому-либо усилению давления на президента страны Александра Лукашенко.

«Это только улучшит наши взаимоотношения между властными элитами», — заявил депутат.

Калашников добавил, что белорусская сторона могла бы наказать задержанных, даже после доказательства того факта, что они были использованы третьими силами. Однако, по его словам, «это было бы не по-дружески».

«С точки зрения давления на Лукашенко со стороны стран Запада, тоже не думаю, что это скажется, потому что Запад для себя однозначно принял одну модель — давить и убирать Лукашенко», — резюмировал парламентарий.

В пятницу стало известно, что задержанные перед выборами в Белоруссии 32 гражданина России вернулись на родину, передавали «Известия». В Генпрокуратуре РФ добавили, что 33-й задержанный является гражданином Белоруссии, он остался на территории республики.

Напомним, 33 гражданина РФ были задержаны под Минском 29 июля, их безосновательно заподозрили в подготовке массовых беспорядков. МИД РФ удалось в кратчайшие сроки прояснить ситуацию при содействии белорусских коллег и вернуть россиян на родину.