Трамп подтвердил слухи о тяжелой болезни брата

Вашингтон, 14 августа. Президент США Дональд Трамп рассказал, что его младший брат Роберт тяжело болен и находится в больнице.

«У меня замечательный брат, у нас отличные отношения на протяжении очень долгого времени — с первого дня, а это было давно. Он в больнице. Надеюсь, что он будет в порядке. Но сейчас ему приходится туго», — подтвердил Трамп слухи о болезни брата.

В СМИ появилась информация о том, что 72-летний брат Трампа был госпитализирован в Нью-Йорке. Белый дом подтвердил, что президент США намерен посетить Нью-Йорк, однако цели визита не раскрыл.

Ранее племянница президента США сообщила, что в августе опубликует книгу. В ней она расскажет, как передала The New York Times информацию, использованную газетой в материале о налогах политика. Мэри Трамп раскроет «шокирующие и непристойные» факты о своем дяде.

Племянница 45-го президента США стала главным источником информации для журналистского расследования The New York Times, которое было удостоено Пулитцеровской премии. Она предоставила журналистам налоговые декларации главы Белого дома и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи.