Ясновидящая рассказала, почему у Легкоступовой была трагическая судьба

Москва, 14 августа. Ясновидящая и таролог Саона считает, что одной из причин несчастливой судьбы недавно скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой стало пристрастие к алкоголю.

Заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова скончалась в пятницу. Саона в беседе с «ПолитЭкспертом» сообщила, что из-за красоты певицы «в ее сторону было направлено много злости и зависти».

«Женщина, соперница, ей сильно завидовала и сделала на нее даже куклу-вуду. Это все в ее жизни сказалось, и от этого она очень страдала», — отметила экстрасенс.

При этом он оправдала супруга Легкоступовой, заявив, что тот «оберегал ее по жизни, пытался спасти и вытащить». По мнению Саоны, в тяжелой судьбе виновата «ее слабость». Таролог выразила мнение, что артистке было сложно справиться со своим пристрастием к алкоголю.

11 августа сообщалось, что Валентина Легкоступова доставлена в московскую больницу с травмами. Полиция опрашивала по данному факту ее супруга. Артистке провели операцию, однако ей стало хуже, передавал RT. В пятницу дочь Легкоступовой Анетта Бриль сообщила в Instagram, что в 15.30 ее мамы не стало.

Последние дни Легкоступовой в СМИ ходили слухи о том, что певица оказалась в наркологической клинике в состоянии алкогольного опьянения. Однако коллеги и знакомые певицы категорически опровергали данные заявления. В частности, актер Дмитрий Певцов заявил, что все эти материалы были заказными, и он знает, кому это понадобилось.