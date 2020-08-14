Полуголая дочь Успенской назвала мать «королевой России»

Москва, 14 августа. Проживающая в США дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram откровенную фотографию. Голая по пояс девушка назвала свою мать «королевой России».

В своем посте Татьяна отметила, что «ненависть в этом мире реальна». При этом Плаксина не стала объяснять значение своего поста.

«Свистни кому-нибудь еще, ты, звездный ублюдок. Свистни «королеве России — моей маме», — пишет дочь Успенской.

Недавно Татьяна Плаксина обеспокоила пользователей Instagram, опубликовав вызывающую фотографию. Девушка стоит в кадре с перевязанной рукой и оголенным животом. Также она надела майку, просвечивающую ее грудь. Подписчики начали переживать за девушку, зная о ее эмоциональных всплесках и склонности к совершению необдуманных поступков.

На днях Любовь Успенская поделилась с фанатами радостной новостью — в ее доме появился малыш. Некоторые решили, что звезда усыновила ребенка. Однако на проверку все оказалось не совсем так.

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская не общается со своей дочерью уже несколько месяцев. Всему виной скандал на программе «Звезды сошлись». Тогда Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях и издевательствах над ней. Спустя некоторое время девушка переехала в США к своему отцу.