Москва, 14 августа. Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что Валентина Легкоступова была для него «достаточно близким» человеком.

Певец прокомментировал сообщения о смерти артистки в беседе с корреспондентом RT.

«Она была очень яркой певицей. Мы с ней общались, ещt когда она училась в институте имени Гнесиных, мы ездили по поездкам и различным фестивалям», — рассказал Народный артист РСФСР.

Лещенко добавил, что Легкоступова «была в расцвете сил», много работала, записывалась. Также собеседник издания заключил, что Валентина Легкоступова запомнится как «яркая певица нашего эстрадного жанра».

О смерти Заслуженной артистки России сегодня сообщила ее дочь. Певица скончалась после нескольких комы. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. Ранее сообщалось, что дочь Легкоступовой сама привезла ее в наркологическую клинику вместе супругом певицы Юрием Федотовым. Через день он сбежал из клиники. Близкие знакомые Валентины легкоступовой заявили, что именно новый супруг виновен в смерти артистки.

Также многие артисты выразили свои соболезнования по поводу смерти Валентины Легкоступовой, среди высказавшихся композитор Юрий Антонов, перец Юрий Лоза. Валерия вспомнила студенческие годы, проведенные вместе с Валентиной Легкоступовой.