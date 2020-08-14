Валерия рассказала о студенческих годах с Легкоступовой

Москва, 14 августа. Певица Валерия рассказала о студенческих годах, проведенных вместе с Валентиной Легкоступовой в Российской академии им. Гнесиных, передает «НьюИнформ».

Сегодня стало известно о смерти певицы Валентины Легкоступовой. Ей было 54 года. Артистка несколько дней находилась в коме из-за тяжелой травмы головы.

Валерия отмечает, что познакомилась с Легкоступовой в 17 лет, во время поступления в академию им. Гнесиных.

«Мы были очень близки в студенческие годы, жили в одном общежитии, вместе занимались, пели. В тот момент Валя уже набирала обороты как артистка, еще когда мы учились в институте она стала звездой, у нее появились популярные песни, она начала ездить на гастроли», — рассказывает Валерия.

Она говорит, что Легкоступова останется для нее «яркой и эмоциональной девочкой из Феодосии».

«Помню ее с длиннющей толстой косой до пояса. Когда мы учились на первом курсе, она обрезала эту косу, и мне было так жалко! Валя была очень талантливым человеком, могла петь разную музыку: джаз, народные песни. У нее был мощнейший голос», — вспоминает Валерия.

Певица выразила сожаление, что Легкоступовой так и не удалось в полной мере реализовать свой талант за годы на сцене.

«В последнее время мы общались нечасто, она жила за границей, но я никогда не выпускала ее из виду, это — моя юность, молодость», — добавила она.

Ранее певец Алексей Глызин заявил, что к смерти Легкоступовой причастен ее супруг Юрий Фирсов. Он был задержан после госпитализации артистки. По словам Фирсова, певица получила травму после падения в ванной и ей стало плохо лишь на третьи сутки. Однако данную версию опровергает дочь Легкоступовой.