Как выбрать полезный подарок первокласснику, чтобы порадовать новоиспеченного школьника

Начало нового учебного года все ближе и ближе. Каждый родитель хочет, чтобы этот день остался в воспоминаниях одним из самых радостных событий в жизни. Во многих семьях принято на 1 сентября радовать детей чем-нибудь особенным. С удовольствием делимся с читателями идеями подарков на День знаний, а также советами, которые помогут облегчить адаптацию к новой среде.

Приближается осень, а с ней и главный праздник сентября — День знаний. Наступает горячая пора для родителей школьников, которые бегают по магазинам в поисках всего необходимого для нового учебного года. Особенно волнительно чувствуют себя первоклассники и их семьи, ведь впереди ждет столько нового и неизвестного. Как быстро ребенок адаптируется к новой обстановке? Найдет ли друзей? Не будут ли его обижать? Сложатся ли отношения с первой учительницей и будет ли учеба даваться легко? Все эти вопросы не давали покоя с момента записи в первый класс, а теперь и вовсе лишают сна. Заботливые мамы и папы «дебютантов» изо всех пытаются подготовить чад к новой жизни и максимально сгладить стресс от расставания с привычной средой.

Как помочь первокласснику подготовиться к школе?

Разумеется, глобальная подготовка к школе начинается задолго до первого учебного дня. Собственно говоря, все предыдущие годы его жизни были в том числе этой самой подготовкой. Помимо усвоения алфавита и азов математики дошкольника учат быть самостоятельным, обслуживать себя в бытовом плане, слушать учителя и соблюдать дисциплину, общаться и решать конфликты со сверстниками. Специалисты дают следующие рекомендации, как помочь дошкольнику подготовиться к новому этапу:

Почаще рассказывайте хорошее о своих школьных годах. Вспомните добрым словом первую учительницу, вместе посмейтесь над курьёзными случаями и посекретничайте о безобидных и забавных проделках. Почитайте вместе с ребенком подходящие для его возраста книжки и посмотрите фильмы о школьной дружбе. Сходите вместе в школу, в которой предстоит учиться вашему первокласснику. Специально подчеркните, как вам нравится само здание, какие здесь просторные классы и хорошо оборудованный спортзал. Родительский настрой имеет огромное значение. Если имеется такая возможность, почаще ходите гулять на школьный двор. Территории многих школ превратились в настоящие стадионы с беговыми дорожками и футбольными воротами. Воспользуйтесь случаем и позанимайтесь спортом вместе с малышом. Пусть он привыкает к новой обстановке и запоминает дорогу. Учитесь делать уроки. Занимайтесь вместе чтением, письмом, выполняйте логопедические упражнения, задания на логику и внимание. Это полезно для общего развития и учит концентрироваться. Делайте перерывы каждые 20 минут, чтобы маленький ученик не уставал. Обязательно хвалите его за успехи и не ругайте за промахи. Ребенок должен полюбить усваивать новое. Адаптация пройдет намного легче, если на линейке ваш сын или дочка увидят знакомые лица. Часто дети из одной группы детского сада идут потом в один класс, и это здорово. Если нет, постарайтесь договориться с родителями будущих одноклассников и познакомить ребят заранее. Примерно за месяц начинайте привыкать к новому режиму дня, чтобы у ребенка было время перестроиться. Ложитесь и вставайте пораньше - примерно в то время, когда придется просыпаться к первому уроку.

Что подарить ребенку и как провести День знаний

Советы психологов помогут с подготовкой к первому классу, но сделать так, чтобы первый школьный день навсегда остался в памяти большим праздником, — это задачка для родителей. Готовьтесь к важному дню заранее. Заблаговременно купите все принадлежности и накануне вечером сложите в новенький рюкзак. Погладьте форму и соберите полный комплект одежды, включая сменку, чтобы утром не метаться по квартире в поисках носков или колготок. За несколько дней отрепетируйте прическу, которую сделаете девочке на 1 сентября. В этом помогут многочисленные видеоуроки.

Постарайтесь взять на работе отгул, чтобы полностью провести этот знаменательный день с вашим первоклассником. Пусть по возвращении домой его ждет праздничный стол, шарики, красивый торт, счастливые родственники и, конечно же, подарок. На последнем пункте хотелось бы остановиться отдельно.

При выборе подарка нужно прежде всего ориентироваться на интересы ребенка. Также нужно учитывать его возраст и не забывать о тематике праздника:

Если у вас в семье подрастает будущий испытатель, его наверняка порадует набор для приготовления опытов. Любителям живописи в качестве подарка отлично подойдет мольберт, кисти, краски или набор карандашей с огромным количеством оттенков, упакованный в красивый чемоданчик. Семейный досуг скрасят интересные настольные игры и электронные викторины. Стену в детской украсит красочная карта мира в подходящем к интерьеру обрамлении или обучающие плакаты, рассказывающие о природных явлениях, животных, географии и т.д. Особо любознательных приведет в восторг микроскоп. Прикрепите над столом пробковую доску, на которую хозяин комнаты сможет вешать расписание уроков, фотографии или любимые картинки. Наручные часы станут стильным аксессуаром и научат определять время. Лучше, если это будет классический прибор со стрелочками, а не новомодный гаджет, отвлекающий внимание. Мальчишки будут рады конструктору, детали которого превращаются в послушного робота или машинке-вездеходу на пульте управления. Девчонки с удовольствием приготовят мыло или духи ручной работы из специальных наборов или самостоятельно сплетут браслет из особых цветных резиночек. Юные леди, несомненно, обрадуются бижутерии, которая дополнит и разнообразит школьную форму. Деньги – универсальный подарок, но большинство родителей и педагогов сходятся во мнении, что дарить их в столь раннем возрасте – не лучшая идея. Отличной заменой всему материальному станет подарок-впечатление. Съездите вместе в крутой аквапарк, покатайтесь на аттракционах или квадроциклах, поплавайте с дельфинами. Вариантов — масса! В конце концов, можно просто после занятий погулять в парке и пообедать в любимом кафе, а вечер завершить большой порцией мороженого.

Каждый сам решает, что подарить ребенку на День знаний, исходя из своих предпочтений и материального положения. Не расстраивайтесь, если на данный момент у вас нет возможности тратиться на дорогой подарок. Главное – провести время со своим совсем уже взрослым малышом, поддержать и показать, как сильно вы его любите. В добрый путь!