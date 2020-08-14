Трамп высказался о создании российской вакцины от коронавируса

Вашингтон, 14 августа. Президент США Дональд Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса, заявив, что надеется, что она сработает.

«Надеемся, что это [вакцина] сработает. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно пройти через процесс», — заявил Трамп журналистам.

Глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты в свою очередь «очень продвинулись» в разработке вакцины.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Ее создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Клинические испытания проходили первые два месяца лета, эффективность вакцины была доказана. Профессор центра имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил «Известиям», что после 1 января, когда процесс изготовления препарата для граждан уже будет организован, вакцина станет доступна всем желающим.

Директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT отметил, что отечественные иммунологи на протяжении около 20 лет работали над технологией, по которой в России была создана вакцина. По его словам, разработка вакцины велась по ускоренной процедуре, однако число контрольных исследований, доказывающих ее безопасность, не сокращалось.