Стало известно предполагаемое место похорон Легкоступовой

Москва, 14 августа. Валентина Легкоступова может быть захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом Nation News заявил источник.

О смерти Заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой стало известно сегодня. Об этом сообщила ее дочь Анетта Бриль. Источник Nation News, близкий к окружению Легкоступовой, предположил, что ее могут похоронить на Новодевичьем кладбище.

«Несколько лет назад у Новодевичьего кладбища появился филиал — новая территория Кунцевского погоста, где хоронят не только первых лиц государства, но и Заслуженных деятелей культуры», — заявил собеседник издания.

Однако источник не исключил и других вариантов, среди которых престижные кладбища столицы.

Валентина Легкоступова скончалась в больнице, спустя несколько дней комы. Ранее стало известно, что в клинику ее доставила дочь, после того как женщина несколько дней не выходила на связь. На лице певицы были кровоподтеки, позже была диагностирована черепно-мозговая травма. Полицейские задержали и допросили супруга певицы Юрия Фирсова.