Telegram представил новую функцию

Москва, 14 августа. Мессенджер Telegram представил функцию видеозвонков в честь своего семилетия, об этом говорится в официальном блоге мессенджера.

В Telegram напомнили, что мессенджер был запущен в 2013 году, как небольшое приложение для безопасного обмена сообщениями. Сейчас аудитория Telegram превышает 400 млн пользователей по всему миру.

«Сегодня мы рады представить нововведение, о котором пользователи нередко нас просили — быстрые и безопасные видеозвонки», — говорится в сообщении.

Видеозвонки в приложении доступны только пользователям Android. В Telegram отметили, что пользователям iOS функция пока не доступна. Это связано с тем, что модераторы Apple не справились со своевременной проверкой новой версии приложения. В мессенджере добавили, что направили новую версию приложения в App Store раньше, чем в Google Play.

Для того, чтобы создать видеозвонок, необходимо нажать на значок камеры в профиле пользователя. Звонок можно совмещать с голосовыми сообщениями и общением в чате. Позже Telegram планируют запустить групповые видеозвонки.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил американскую компанию Apple в создании мифов вокруг магазина App Store. Он обратил внимание на то, что, создавая завесу из необоснованных мифов вокруг App Store, Apple пытается оправдать комиссию в 30% для разработчиков приложений.