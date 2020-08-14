Армия РФ отработала комбинацию «Солнцепеков» с «Метеором» и БПЛА «Форпост»

Москва, 14 августа. Специалисты инженерно-саперных частей и подразделений РХБ защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели масштабные военные учения по нанесению артиллерийских ударов по позициям условного противника. По данным информационного издания «Военно-промышленный курьер», на специальном полигоне под Оренбургом военнослужащие провели совместную учебную боевую операцию, в ходе которой проработали уникальную тактику совместного применения реактивных установок разминирования Ур-77 «Метеор» и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Во время маневров военные специалисты инженерно-саперных частей организовали разведку маршрутов движения тяжелой военной техники с применением современных средств обнаружения мин и самодельных взрывных устройств. Для нейтрализации условных минных полей использовались специальные реактивные установки разминирования Ур-77 «Метеор», позволяющие обезвреживать опасные предметы на большом расстоянии. Машины за один раз способны зачистить участок дороги глубиной до 100 метров и шириной до 6 метров.

После операции по обезвреживанию минных полей специалисты приступили к нанесению ударов по целям, позициям и военным объектам условного противника с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Военнослужащие отработали новую стратегию уничтожения позиций, создав так называемый «огневой вал», позволяющий эффективно противостоять вражеской военной техники и живой силе противника.

Работу боевых комплексов «Метеор» и «Солнцепек» координировали разведывательные части, используя современные беспилотные летательные аппараты «Форпост». БПЛА проводили разведку, а также сообщили местоположения позиций и военных объектов противника для дальнейшего нанесения артиллерийских ударов.

Военные специалисты по достоинству оценили новые военные маневры, реализованные по так называемой стратегии «зачищай и выжигай», а также отметили, что «Солнцепек» в компании с «Метеором» и «Форпостом» не оставит врагу шанс.

Ранее журналисты информационного издания Avia.ru рассказали, как военные специалисты США попались на хитрую уловку о боевых характеристиках российского истребителя пятого поколения Су-57. Американские эксперты «клюнули» на утку об отечественной разработке, получив недостоверные сведения о возможностях самолета.