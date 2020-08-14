Бывший муж блогера Софии Стужук вывел в свет новую пассию

Москва, 14 августа. Спустя полгода после развода со своей женой Софией, популярным блогером-миллионником, Дмитрий Стужук перестал скрывать от общественности новую девушку. Молодой человек, который ведет мужской блог, начал встречаться с популярной украинской актрисой Надин Медвечук, о чем стало известно из Instagram актрисы.

Напомним, что ранее София и Дмитрий Стужук объявили о разводе. Пара блогеров приняла решение о разрыве после шести лет брака, несмотря на троих общих детей. После развода бывшие возлюбленные полностью перестали поддерживать отношения. София начала запрещать Дмитрию навещать их детей.

Сама «мама за рамками стандартов» Стужук нейтрально отнеслась к новому роману своего бывшего мужа, заметив, что желает ему лишь счастья. Прежде она признавалась, что приняла решение развестись с Дмитрием из-за агрессии и измен с его стороны. Известная своими родами дома блогер напомнила подписчикам, что ее чувства к бывшему мужу иссякли и она не хочет ничего про него слышать.

«Измена — это подло, низко и отвратительно... Кому бы ни изменяли. Любой адекватный человек, если его не устраивает партнер, просто с ним прощается! А если изменяет, но при этом остается в отношениях, то о чем это говорит? Во-первых, конечно, о том, что человек — предатель и урод», – заявила София в своем блоге в Instagram.

Сам бывший муж многодетной мамы-блогера заявил, что прошлые отношения для него больше не имеют какого-либо значения. Сейчас же Дмитрий Стужук хочет проводить со своими детьми как можно больше времени, чтобы стать идеальным отцом.

Ранее сообщалось, что София Стужук запретила Дмитрию видеть всех троих малышей. Она обвинила бывшего мужа в халатном отношении к их отпрыскам, заявив, что Дмитрий спросил о самочувствии своей больной дочери только после того, как подписчики начали задавать вопросы о ней.