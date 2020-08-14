Глызин считает, что в смерти Легкоступовой виноват ее муж

Москва, 14 августа. К смерти певицы Валентины Легкоступовой причастен ее муж Юрий Фирсов, заявил певец Алексей Глызин.

Ранее сотрудники правоохранительных органов допросили Юрия Фирсова. Его задержали после госпитализации артистки.

«Это какая-то дикость! Я думаю, что вина полностью лежит на ее муже, с которым, как она говорила, была счастлива, но это все глупости. Это вопиющая несправедливость», — высказался Глызин в эфире РЕН ТВ.

После задержания Юрий Фирсов заявил, что его супруга получила травму после падения в ванной. Он утверждает, что женщина была следующие два дня дома, и только на третьи сутки ей стало плохо. Эту версию опровергла дочь Легкоступовой.

Судя по ее словам, она самостоятельно доставила мать и Фирсова в наркологическую клинику. Через сутки Юрий Фирсов сбежал из клиники, а несколько дней спустя Легкоступова впала в кому.

Коллеги Валентины Легкоступовой отмечают, что раньше не замечали у нее тяги к алкоголю, а также высказывают свои соболезнования.

