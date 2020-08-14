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Одиннадцатилетний сын Агаларова захотел стать кумиром молодежи

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Одиннадцатилетний сын Агаларова захотел стать кумиром молодежи

Москва, 14 августа. Одиннадцатилетний сын российского певца азербайджанского происхождения Эмина Агаларова записал свой первый трек. Песня Али называется «Еду на капоте».

Али Агаларов не стал «изобретать велосипед» и пошел по стопам отца. Он решил стать кумиром молодежи и не откладывает реализацию своих планов.

Одиннадцатилетний сын Агаларова захотел стать кумиром молодежи

Ролик появился в Instagram подростка. Подписчики решили, что его вдохновил трек Элджея и Моргенштерна «Кадиллак». Под постом только позитивные комментарии.

«Классный. Мне понравился отрывочек. Алиша, супер, молодец», — поздравил мальчика подписчик.

«Ну ты крутой, молодец», — добавил еще один пользователь.

В соцсетях мальчика много фотографий со знаменитостями. Он позирует с Тимати, Егором Кридом, Элджеем, Сергеем Лазаревым, Потапом и даже Стивеном Сигалом.

Подписчики считают, что этим он обязан своему отцу, поскольку семья Агаларовых владеет Crocus Group. На принадлежащих Агаларовым концертных площадках выступают звезды российской и украинской эстрады.

Под фотографией с Элджеем закрались парочку негативных комментариев. Поклонница призвала мальчика не дружить с такими, как Элджей.

«Ужас, страх, учиться лучше не пробовал, чем с таким идиотом рядом стоять. Ну да, забыла, зачем, там же все купят потом с такими родственниками», — написала она.

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