Певица Слава приветствует откровенные съемки дочери с Ромой Желудем

Москва, 14 августа. Дочь знаменитой российской певицы Славы Александра Морозова подробно рассказала о своей музыкальной карьере, а также поделилась с подписчиками успехами в совместном творчестве с блогером Ромой Желудем.

Дебютный клип Александры вызвал бурную реакцию в Сети. На фоне нахлынувшей популярности девушка поспешила объяснить своим подписчикам, как дальше планирует завоевывать звездный Олимп.

Напомним, что на днях Александра Морозова, которая приняла решение пойти по стопам своей матери и стать певицей, представила видеоклип на произведение «Не трогай меня». Дебютная работа вызвала много вопросов у подписчиков и поклонников девушки, поскольку главную роль в клипе исполнил знаменитый блогер Рома Желудь.

По сюжету в клипе присутствует достаточно откровенная постельная сцена. Желудь и Александра предстают перед зрителями в полуголом виде в одной кровати, изображая страсть. По словам новоиспеченной певицы, ее ничуть не смущают такие «обнаженные» съемки.

Родители Александры Морозовой совершенно спокойно относятся к подобным увлечениями юной девушки. Певица Слава приветствует все творческие начинания своей дочери, а также не возражает против откровенных съемок для музыкальных клипов и фотосессий. Артистка давно привыкла к различным экспериментам Александры и даже помогает ей в их организации.

«Мама положительно реагирует на мои откровенные фотосессии, ей они нравятся. «Если есть что показать – почему нет», – говорит мне она. И я с ней согласна. Моложе чем сейчас, я никогда не буду! Мне нравится мое тело, мои татуировки. Я не стесняюсь и не вижу в этом ничего предосудительного», – объяснила Александра.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза высказался о скандале с Филиппом Киркоровым и певицей Ольгой Бузовой. Он заявил, что инцидент, который произошел на закрытой вечеринке по случаю презентации клипа на песню «Ролекс», является обычной пиар-акцией.