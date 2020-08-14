Депутатом Госдумы с самым большим автопарком оказался Григорий Аникеев

Москва, 14 августа. Депутаты Госдумы отчитались о доходах. Несмотря на то, что в их распоряжении целый парк государственных автомобилей для служебного пользования, почти в каждой семье имеется автомобиль — если не у самого депутата, то у его супруга или супруги. Задекларированы были не только машины представительского класса, но и мотоблоки, снегоходы, катера, прицепы, мотоциклы и лодки, и даже машины скорой помощи.

Примерно у 30 депутатов Госдумы есть отечественные автомобили. У председателя ГД Вячеслава Володина нет личного транспорта во владении. А вот вице-спикер Госдумы Александр Жуков владеет автомобилем Hindustan Ambassador Grand.

Но самый внушительный и разнообразный автопарк задекларировал член комитета ГД Григорий Аникеев. В списке и Hammer H2, и Mersedes-Benz G63 AMG и лимузин Mersedes-Benz S 500. Также у Аникеева есть мотоцикл КТМ 500 ЕХС. Аникеев также обладатель двух рыболовных лодок. Кроме того, у депутата имеется воздушный транспорт — вертолет типа AS 350 В3.

Присутствует там и два автомобиля медицинской службы — АМС-49415Н, АМС-49415Н, а также вездеходный транспортер HAGGLUND BV 206.

Ранее правительство Михаила Мишустина опубликовало свои первые официальные декларации о доходах. Федеральное агентство новостей составило список самых интересных авто в собственности российских министров.