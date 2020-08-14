Пушков оценил шансы Трампа на Нобелевскую премию мира

Москва, 14 августа. Даже если бы президент США Дональд Трамп имел реальные миротворческие заслуги, Нобелевскую премию мира он все равно бы не получил, уверен председатель комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

В четверг помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Трамп мог бы стать главным претендентом на Нобелевскую премию мира. Среди заслуг, за которые, по мнению политика, стоит вручить премию главе Белого дома, О'Брайен назвал примирение Израиля и ОАЭ, «историческое соглашение по Афганистану», заключение перемирия в Сирии и предотвращение войны с Северной Кореей.

Пушков в беседе с «ПолитЭкспертом» выразил мнение, что Нобелевскую премию Трампу не присудят, поскольку ни одно из перечисленных его помощником «достижений» «на самом деле достижением не является».

В частности, на Ближнем Востоке американский президент только усложнил положение, напоминает сенатор: из-за его признания аннексии Голанских высот Израилем и переноса посольства США в Иерусалим вспыхнули волнения в арабском мире. Кроме того, в Сирии американские военные, находящиеся в стране нелегально, качают нефть, а также косвенно продолжается поддержка террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

«Поддерживая боевиков, США, напротив, мешают мирному процессу. Единственная «заслуга» Трампа в том, что он воздержался от полноценной военной интервенции, как в Афганистане или Ираке. Но премию мира за это не присуждают. Если кто-то и добился серьезных результатов по снижению военного противостояния в САР, так это Россия», — подчеркивает Пушков.

Говоря о КНДР, сенатор отметил, что предотвратить войну с Северной Кореей Трамп тем более не мог, ведь именно он и создал эту предвоенную обстановку.

«Сначала угрожал, потом прекратил угрозы, и теперь это называют предотвращением войны? Звучит абсурдно», — отметил российский политик.

Пушков отметил, что единственной заслугой Трампа можно признать снижение напряженности на Корейском полуострове. Он стал первым американским президентом, который съездил на параллель, разделяющую Южную и Северную Корею, встретился там с Ким Чен Ыном и перешел на территорию КНДР.

Заявления о том, что Трамп принес мир в отношения ОАЭ и Израиля, также неуместны, подчеркивает Пушков.

«У них даже совместной границы нет. Поэтому слова о том, что Трамп принес им мир, звучат абсурдно. Я даже удивлен, что О'Брайен как человек вполне квалифицированный выступил с таким заявлением. Не иначе как по заданию своего шефа», — выразил предположение Пушков.

По мнению российского сенатора, заявления О’Брайена носят исключительно пропагандистский характер и были произнесены «в предвыборных целях».

1 Организация запрещена на территории РФ.