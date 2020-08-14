Эксперт спрогнозировал «битву» между ЕС и США из-за «Северного потока — 2»

Москва, 14 августа. Эксперт в области энергетической безопасности Станислав Митрахович оценил реакцию представителей Евросоюза на решение США ввести санкции против европейских компаний, связанных с проектом «Северный поток — 2».

В интервью информационному порталу Baltnews Митрахович заявил, что осуждение действий Вашингтона со стороны представителей Европы говорит о том, что газопровод из России заинтересовал не только Германию, но и другие страны.

Митрахович заметил, что представители Европейского союза рассматривают ответные меры на действия Вашингтона в отношении проекта «Северный поток — 2». Эксперт объяснил, что это говорит о том, что российским газопроводом, который прокладывается по дну Балтийского моря, заинтересована не только Германия, но и другие страны Европы. Речь идет о государствах, планирующих в ближайшем будущем покупать природный раз из России.

«Получается, что такие заявления множатся, и тем самым опровергается тезис, что Германия — единственная страна в Европе, которая выступает за «Северный поток — 2», и остальным это не нужно», — объяснил Митрахович.

Специалист в области энергетики заметил, что противостояние между Европой и США из-за «Северного потока — 2» вышло на новый уровень. Это лишь очередной раз доказывает, что Брюссель не собирается отступать и готов отстаивать свои интересы, несмотря на угрозы Вашингтона. На данный момент представители Европейского союза рассматривают различные варианты ответных мер на американские экономические ограничения. По словам Митраховича, Европа уже сжимает «энергетический кулак», готовясь устроить битву с США.

«Если мы увидим еще какие-то дополнительные высказывания на уровне ЕК в поддержку «Северного потока — 2», и их будет достаточное количество, то, возможно, американцы даже не рискнут вводить полноценные санкции», — резюмировал эксперт.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер высказался о ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2». Он призвал главу правительства ФРГ Ангелу Меркель оказать поддержку для возобновления реализации данного проекта, а также раскритиковал санкции США.