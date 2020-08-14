Березин заявил, что Легкоступовой не стало в самый желанный период ее жизни

Москва, 14 августа. Валентина Легкоступова ушла в тот период жизни, которого всю жизнь ждала. Об этом заявил близкий друг певицы, российский артист Владимир Березин в комментарии телеканалу «360».

«Она ждала этого счастья. Когда они с Юрой (супругом Юрием Фирсовым. — Прим. ФАН) встретились, она мне говорила: «Володь, я счастлива». Она парила над жизнью. А как только она крылья расправила, судьба ее с такой высоты ударила и разбила…» — сказал он.

Березин признался, что ему больно терять такого близкого человека.

«С Валей мы были в очень близких, добрых отношениях всегда, с первой нашей встречи в 1991 году и до последней, накануне их с Юрой свадьбы. Ощущение, что этого не может быть. Печально и горько. А еще мне тяжело от того, что я не понимаю, как это случилось и почему», — поделился артист.

Валентина Легкоступова умерла на 55-м году жизни 14 августа в московской больнице, куда была доставлена неделю назад с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами. Последние несколько дней она провела в коме, из которой так и не вышла.

Несовместимые с жизнью увечья певица получила в своей квартире. Ее дочь Аннета Бриль рассказывала, что артистка провела дома длительное время в запое со своим супругом, и он был в помещении, когда она обнаружила мать.

Фирсов, в свою очередь, заявил, что жена травмировалась при падении в ванной. По его словам, еще два дня после этого она спокойно находилась дома, а на третий почувствовала себя плохо, поэтому ее увезли в больницу.

Многие из окружения певицы склоняются к тому, что в ее смерти виновен супруг.