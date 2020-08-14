Звезда «Мажора» опубликовал фото со свадьбы

Москва, 14 августа. Самый харизматичный полицейский российского кино Александр Обласов поздравил супругу Елену с годовщиной свадьбы. Он опубликовал трогательное фото в Instagram.

Звезда сериала «Мажор» женился во второй раз на актрисе и телеведущей Елене Грук-Черновой.

«Год официального брака! Спасибо, что рядом! Смотрим и летим в одну сторону! Летим и радуемся каждому дню. Люблю», — написал актер.

Он также показал поклонникам фото из зала регистрации брака. Елена в прекрасном прозрачном платье, с фатой. А Обласов — в стильном черном смокинге с бабочкой.

«Очаровательная пара, желаю вам с женой долгого семейного счастья. И еще больших успехов в актерской деятельности! Вы великолепный актер», — порадовался за Обласова поклонник. «Огромного счастья и невероятной любви», — пожелала другая подписчица.

В апреле Александру Обласову исполнилось 42 года. До этого он был женат на актрисе Ольге Озоллапине, в этом браке у него родился сын Юрий.

Обласов играет в кино с 2002 года, начинал с эпизодических и ролей второго плана. Популярность пришла к актеру после сериала «Мажор» за роль оперативного сотрудника Евгения Аверьянова.