Киркоров — за, Ургант — против: как звезды оценивают ситуацию в Белоруссии

Блогер Вадим Манукян собрал реакции знаменитостей на ситуацию в Белоруссии и пришел к выводу, что позиция звезд далека от единой. Кроме того, Манукян поделился предположением, от кого белорусский лидер Александр Лукашенко мог заразиться коронавирусом.

Киркоров — за, Ургант — против. Колонка Вадима Манукяна

Российские селебрити внимательно следят за событиями в Белоруссии и порой делают громкие заявления на эту тему. В поддержку мирного исхода событий в братской стране уже высказались Гарик Харламов, Александра Бортич, Иван Ургант, Владимир Спиваков.

Прославленный музыкант Владимир Спиваков первым выступил в поддержку белорусского народа и даже демонстративно отказался от ордена Франсиска Скорины, который в 2014 году ему вручил Александр Лукашенко.

«Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод», — написал маэстро Спиваков.

Отмечу, в свое время таким же орденом Лукашенко наградил Филиппа Киркорова, Надежду Бабкину, Николая Баскова, Виктора Дробыша и других российских звезд, однако они не спешат отказываться от награды.

За большого друга белорусского народа, певца Николая Баскова, выступила его пресс-секретарь. Она рассказала, что от ордена, полученного от Лукашенко, Басков отказываться не собирается.

«Почему он должен отказываться от ордена? Эта награда приравнивается к любви целого народа», — рассказала она изданию МК.

Дирижер Валерий Гергиев также не спешит расставаться орденом, но и поступок коллеги Спивакова не осуждает.

Александр Серов не просто не готов отказаться от своих белорусских наград, он негодует, думая о тех, кто настроен против властей этой страны.

«Если уйдет Лукашенко, в Белоруссии случится второй «Киев» и будет рубка», — намекает музыкант на события украинского Майдана.

А Виктор Дробыш, комментируя действия «отказника», резонно заметил, что так недолго и памятник восточнославянскому первопечатнику Скорине снести.

Кстати, любопытную деталь подметил политолог Сергей Марков. Он напомнил, что «принципиальный» Спиваков до сих пор не отказался от звания народного артиста Украины, хотя поводов было предостаточно.

Белорусские селебрити не остались в стороне

Белорусский рэпер Макс Корж, который популярен по всему бывшему СССР, в разгар протестов попросил выходящих на улицы «тормознуть», предупредив, что такими действиями ничего достичь не удастся. За эти вполне разумные слова он уже получил от своих белорусских поклонников крепких «люлей». А вот его менее известный коллега — рэпер ЛСП, напротив, сорвал аплодисменты в соцсетях после того, как обвинил власти Белоруссии в «геноциде».

Белорусская певица Лера Яскевич, оказывается, сама ходит на акции протеста, но никого делать это не призывает. И добавляет, что отвечать насилием на насилие нельзя.

Ставшая знаменитой после успеха фильма «Холоп» уроженка Гомельской области Александра Бортич посчитала, что Лукашенко засиделся во власти. Протестующими актриса восхищается и даже сама вышла на московскую улицу с плакатом «Живэ Беларусь».

Насчет дальнейшей судьбы Лукашенко похожей позиции придерживается самая известная белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

Ну, а шоумен Иван Ургант разместил у себя в соцсетях бело-красно-белый флаг, который символизирует нынешние протестные акции, с подписью, что ненавидит насилие и любит Белоруссию.

Гарик Харламов все происходящее в Белоруссии назвал «жестью» и предъявил претензии Лукашенко. Шоумен подчеркнул, что нельзя унижать и избивать людей за отстаивание своей точки зрения.

Гоша Куценко тоже возмущен действиями белорусских властей и даже отказывается приезжать в страну, где людей избивают без разбора. Артист считает, что эти события в памяти белорусов останутся надолго.

Одним из первых о событиях в Белоруссии в традиционной для себя манере высказался Сергей Шнуров. Он назвал Лукашенко не «батькой», а «отчимом», а также наградил нелестным эпитетом, упомянув, что на штыках усидеть невозможно.

Осудил поведение белорусских властей и сыгравший Халка голливудский актер Марк Рафалло, заодно почему-то досталось и Дональду Трампу.

Певец Джаред Лето решил ограничиться картинкой с бело-красно-белым флагом и фразой:

«Белоруссия, мы с тобой!»

Кто «подкинул» коронавирус Лукашенко

Кстати, Филипп Киркоров оказался чуть ли не единственным из российских селебрити, кто открыто поддержал Александра Лукашенко перед самыми выборами. Однако вояж к соседям завершился для Киркорова, увы, встречей с «модным» вирусом. Недавно певец объявил, что бессимптомно переболел коронавирусом, пообещав вскоре рассказать эту «душещипательную историю».

По словам Киркорова, он заразился COVID-19 за рубежом, а если быть точнее, думаю, это произошло в соседнем с Россией государстве. Впервые после карантина Киркоров появился на публике 16 июля в Витебске, на фестивале «Славянский базар». В Белоруссию певец прилетел в маске. Это косвенно подтверждает, что до этого момента Киркоров еще не перенес «модное» заболевание. Теперь он маску больше не надевает, утверждая, что она ему больше не нужна, так как он уже переболел COVID-19.

А недавно стало известно, что коронавирусной инфекцией переболел и Александр Лукашенко. Глава Белоруссии сам рассказал об этом, добавив, что коронавирус ему кто-то «подкинул».

Сопоставив даты и сведения из СМИ, я сделал вывод, что до 16 июля ни Киркоров, ни Лукашенко коронавирусной инфекцией не болели. Не сомневаюсь, что это так. Филипп Бедросович строго соблюдал карантин, а Александр Григорьевич, говорят, никого из посторонних без свежей справки об отсутствии COVID-19 к себе не подпускал. Расслабились они оба лишь 16 июля. Киркоров внезапно снял маску на закладке своей именной звезды в Витебске, где присутствовала масса людей, которые наверняка получением справки об отсутствии коронавируса не озаботились. Полагаю, именно там Киркоров мог подхватить инфекцию, а потом на сцене вместе с объятьями передать COVID-19 награждавшему его Лукашенко.

Именно после этого начали появляться новости о нездоровье белорусского «пациента №1». У Лукашенко были заметны симптомы ОРЗ в конце июля и в начале августа. Получается, что объятия с Киркоровым на «Славянском базаре» чуть не стоили больших проблем Александру Григорьевичу на финише предвыборной кампании.

Немного пропал тогда с информационных радаров и сам Киркоров. Вернулся он на публику лишь 11 августа и сразу огорошил СМИ новостью, что уже переболел COVID-19.

Заключение

Как мы видим, звезды не поддерживают насилие и призывают стороны в Белоруссии к диалогу. При этом некоторые из обласканных Лукашенко звезд не торопятся разбрасываться орденами, званиями и наградами. Ну, а те, кто к белорусской власти и ее мероприятиям не имели никакого отношения, в основном ее не привечают.

Что касается моего отношения к этой ситуации, то я считаю, что вполне можно было обойтись без акций устрашения. В конце концов, если участники митингов ведут себя мирно, пусть свободно ходят и высказываются. Ну, а действия тех, кто решил «помайданить» с применением насилия, уверен, получат заслуженную правовую оценку. И поделом. Ах да, журналистов трогать не надо. Они тоже на работе. И результаты их работы в таких ситуациях поистине бесценны.