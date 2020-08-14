Певица Лазарева отказалась верить в смерть Валентины Легкоступовой

Москва, 14 августа. Российская эстрадная певица Светлана Лазарева не поверила в смерть Валентины Легкоступовой.

Ранее стало известно, что певица Валентина Легкоступова скончалась в больнице, где она пребывала несколько дней в коме.

Журналисты обратились к Светлане Лазаревой с просьбой прокомментировать смерть Легкоступовой, однако певица отказалась верить в смерть коллеги, передает iReactor.

«Это какие-то сплетни, какая-то фигня», — сказала Лазарева.

Напомним, 6 августа Валентина Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. При этом у певицы была обнаружена черепно-мозговая травма.

После госпитализации Легкоступовой Фирсов был задержан и доставлен в полицию. Супруг певицы заявил, что Легкоступова получила травму, когда упала в ванной, а затем два дня находилась дома, после чего почувствовала себя плохо и была доставлен в больницу.

Дочь певицы Анетта Бриль опровергла заявление Фирсова, отметив, что именно она доставила Легкоступову и ее супруга в наркологическую клинику. При этом у матери не было травм.