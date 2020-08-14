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Мне бы в небо! Когда отмечается День воздушного флота России в 2020 году, история и традиции праздника

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День воздушного флота в 2020 году отмечается 16 августа

Празднование Дня воздушного флота России не имеет фиксированной даты, но каждый год неизменно приходится на третье воскресенье последнего летнего месяца. В 2020 году страна будет чествовать всех работников авиационной сферы 16 августа.

12 августа свой профессиональный праздник отметили служащие Военно-воздушных сил России. По сложившейся традиции торжества в честь Дня ВВС нередко совмещают с празднованием Дня воздушного флота, который объединяет все отрасли авиации.

Мы не можем представить современную жизнь без самолетов. «Железные птицы» преодолевают тысячи километров, перелетают с континента на континент, перевозя на своем борту пассажиров и грузы самого разного назначения. Самолеты — это не только путешествия и оборона страны от угроз с воздуха, но и быстрая доставка продовольствия, жизненно важных лекарств, одежды, гуманитарная помощь нуждающимся. Санитарная авиация транспортирует самых тяжелых больных в лучшие клиники, где им своевременно оказывается медицинская помощь.

Тысячи людей ежедневно трудятся ради того, чтобы мы с вами могли быстро и безопасно добраться до места отдыха или слетать в командировку, а важные грузы вовремя доходили до адресата. Говоря о гражданской авиации, мы чаще всего думаем об отважных летчиках, поднимающих в небо огромные лайнеры и несущих ответственность за сотни людских жизней на борту.

Безусловно, пилот — одна из самых привлекательных профессий, окутанная флером романтики и героизма. Ну кто из мальчишек хотя бы раз не мечтал сесть за штурвал и взмыть в небо, под самые облака? А ведь авиация — это целый огромный мир с множеством не менее важных и ответственных специальностей. Бортпроводники обеспечивают комфорт пассажиров на борту во время полета, диспетчеры с земли следят за безопасностью судна при взлете и посадке, инженеры отвечают за техническую исправность, авиаконструкторы ломают голову над разработкой новых, все более совершенных моделей, служащие аэропорта трудятся над тем, чтобы в воздушной гавани был полный порядок. Преподаватели специализированных учебных заведений готовят квалифицированные кадры, а студенты усердно грызут гранит науки и отрабатывают практические навыки, готовясь прийти в эту сложнейшую, но почетную профессию.

16 августа вся страна поздравит и скажет слова благодарности всем, кто по праву заслужил гордое звание работника авиации. В этот день поздравления принимают не только действующие сотрудники отрасли, но и те, кто ушел на заслуженный отдых, посвятив большую часть своей жизни небу.

Свой профессиональный праздник отмечают не только пилоты, но и все сотрудники отрасли

История и традиции

Традиция праздновать День воздушного флота в третье воскресенье августа закрепилась далеко не сразу. Ей предшествовало немало событий.

Впервые мысль отмечать заслуги авиаторов пришла к императору Николаю II. Ему же принадлежала идея выделить воздухоплавание в отдельный род войск. Первоначально торжественная дата совпадала с днем памяти святого Ильи Пророка — 2 августа. Как мы знаем, сейчас это День воздушно-десантных войск.

Высокое начальство достаточно долго не могло определиться, какого числа следует отмечать День воздушного флота. В 1924 году советский государственный деятель Михаил Васильевич Фрунзе предложил закрепить памятную дату 14 июля, но менее чем через 10 лет Иосиф Сталин поддержал предложение военного деятеля Якова Алксниса и подписал указ, согласно которому все торжественные мероприятия в честь авиаторов должны были проходить 18 августа — к этому моменту вчерашние курсанты заканчивали обучение и поступали на службу. Такая мера была направлена на популяризацию авиации. Ради осуществления этой цели в тот же 1933 год был проведен первый авиапарад. 

В 1980 году, в связи с необходимостью разграничить военную и гражданскую авиацию, было принято решение праздновать День воздушного флота в третье воскресенье августа.

После распада Советского Союза сложившуюся традицию решили не менять, и 28 сентября 1992 года было издано Постановление № 3564-1 «Об установлении праздника День воздушного флота России», которое остается в силе по сей день.

Главный авиационный праздник страны традиционно отмечают на аэродромах. Ответственные лица поздравляют виновников торжества с праздником, а особо отличившимся на службе вручают медали, грамоты и памятные подарки.

Это интересно!

Хотим поделиться с вами некоторыми любопытными фактами об авиации:

  1. Вы наверняка замечали, что еда на высоте не отличается насыщенным вкусом, даже если приправить ее достаточным количеством соли и перца? Все дело в том, что в непривычных условиях наши рецепторы по-особому воспринимают даже самую обычную пищу.
  2. Большинство авиакомпаний требует, чтобы лица пилотов были гладко выбриты, поскольку считается, что борода мешает плотному прилеганию кислородной маски.
  3. Многие люди страдают аэрофобией. На самом деле их страхи не имеют особых оснований. Вероятность погибнуть в ДТП куда выше.
  4. Чтобы устроиться на работу стюардессой в некоторые азиатские авиакомпании, девушкам приходится участвовать в настоящем конкурсе красоты, по результатам которого отбирают самых эффектных претенденток.
  5. Один из крупных авиаперевозчиков включил в свой трудовой договор пункт о том, что бортпроводницы не имеют права вступать в брак в течение пяти лет после подписания документа о сотрудничестве.

Самолет — один из самых безопасных видов транспорта

 

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