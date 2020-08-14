Мне бы в небо! Когда отмечается День воздушного флота России в 2020 году, история и традиции праздника

Празднование Дня воздушного флота России не имеет фиксированной даты, но каждый год неизменно приходится на третье воскресенье последнего летнего месяца. В 2020 году страна будет чествовать всех работников авиационной сферы 16 августа.

12 августа свой профессиональный праздник отметили служащие Военно-воздушных сил России. По сложившейся традиции торжества в честь Дня ВВС нередко совмещают с празднованием Дня воздушного флота, который объединяет все отрасли авиации.

Мы не можем представить современную жизнь без самолетов. «Железные птицы» преодолевают тысячи километров, перелетают с континента на континент, перевозя на своем борту пассажиров и грузы самого разного назначения. Самолеты — это не только путешествия и оборона страны от угроз с воздуха, но и быстрая доставка продовольствия, жизненно важных лекарств, одежды, гуманитарная помощь нуждающимся. Санитарная авиация транспортирует самых тяжелых больных в лучшие клиники, где им своевременно оказывается медицинская помощь.

Тысячи людей ежедневно трудятся ради того, чтобы мы с вами могли быстро и безопасно добраться до места отдыха или слетать в командировку, а важные грузы вовремя доходили до адресата. Говоря о гражданской авиации, мы чаще всего думаем об отважных летчиках, поднимающих в небо огромные лайнеры и несущих ответственность за сотни людских жизней на борту.

Безусловно, пилот — одна из самых привлекательных профессий, окутанная флером романтики и героизма. Ну кто из мальчишек хотя бы раз не мечтал сесть за штурвал и взмыть в небо, под самые облака? А ведь авиация — это целый огромный мир с множеством не менее важных и ответственных специальностей. Бортпроводники обеспечивают комфорт пассажиров на борту во время полета, диспетчеры с земли следят за безопасностью судна при взлете и посадке, инженеры отвечают за техническую исправность, авиаконструкторы ломают голову над разработкой новых, все более совершенных моделей, служащие аэропорта трудятся над тем, чтобы в воздушной гавани был полный порядок. Преподаватели специализированных учебных заведений готовят квалифицированные кадры, а студенты усердно грызут гранит науки и отрабатывают практические навыки, готовясь прийти в эту сложнейшую, но почетную профессию.

16 августа вся страна поздравит и скажет слова благодарности всем, кто по праву заслужил гордое звание работника авиации. В этот день поздравления принимают не только действующие сотрудники отрасли, но и те, кто ушел на заслуженный отдых, посвятив большую часть своей жизни небу.

История и традиции

Традиция праздновать День воздушного флота в третье воскресенье августа закрепилась далеко не сразу. Ей предшествовало немало событий.

Впервые мысль отмечать заслуги авиаторов пришла к императору Николаю II. Ему же принадлежала идея выделить воздухоплавание в отдельный род войск. Первоначально торжественная дата совпадала с днем памяти святого Ильи Пророка — 2 августа. Как мы знаем, сейчас это День воздушно-десантных войск.

Высокое начальство достаточно долго не могло определиться, какого числа следует отмечать День воздушного флота. В 1924 году советский государственный деятель Михаил Васильевич Фрунзе предложил закрепить памятную дату 14 июля, но менее чем через 10 лет Иосиф Сталин поддержал предложение военного деятеля Якова Алксниса и подписал указ, согласно которому все торжественные мероприятия в честь авиаторов должны были проходить 18 августа — к этому моменту вчерашние курсанты заканчивали обучение и поступали на службу. Такая мера была направлена на популяризацию авиации. Ради осуществления этой цели в тот же 1933 год был проведен первый авиапарад.

В 1980 году, в связи с необходимостью разграничить военную и гражданскую авиацию, было принято решение праздновать День воздушного флота в третье воскресенье августа.

После распада Советского Союза сложившуюся традицию решили не менять, и 28 сентября 1992 года было издано Постановление № 3564-1 «Об установлении праздника День воздушного флота России», которое остается в силе по сей день.

Главный авиационный праздник страны традиционно отмечают на аэродромах. Ответственные лица поздравляют виновников торжества с праздником, а особо отличившимся на службе вручают медали, грамоты и памятные подарки.

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