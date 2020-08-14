Трое парламентариев в России заработали за год свыше миллиарда рублей

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы отчитались о своих доходах за 2019 год. Декларационная кампания завершается 14 августа, поскольку президент Владимир Путин перенес сроки отчета чиновников о доходах, расходах и имуществе с 1 апреля на 1 августа. Такое решение было принято в связи с эпидемией коронавируса в России.

Согласно документу, с которым ознакомилось Федеральное агентство новостей, самый большой доход традиционно задекларировал член комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Пономарев. Среди депутатов Госдумы, в свою очередь, лидирует Григорий Аникеев.

Богатейшие сенаторы

В 2019 году лидером остается представитель Камчатского края, член комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Пономарев. Напомним, законодатель до избрания представителем в верхнюю палату парламента был генеральным директором «Океанрыбфлот». Согласно документам, в прошлом году он заработал 2,7 млрд рублей, тогда как годом ранее его доход составил 2,3 млрд рублей.

Сенатор от Тамбовской области, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков занял второе место с 512 млн рублей. В 2018 году он задекларировал 564 млн рублей.

За ним в рейтинге богатейших сенаторов следует член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев. В 2019 году он заработал 484 млн рублей (в прошлом году — 564,4 млн рублей.). Кстати, в декларации за 2018 год это место было за Борисом Невзоровым, который в 2019 году получил всего 260 млн рублей.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала 16,7 млн рублей. Интересно, что в 2018 году спикер верхней палаты продала автомобиль Chevrolet Niva, который задекларировала в 2017 году. Сейчас у нее в собственности автомобилей нет.

Лидеры среди думцев

В Госдуме самым богатым депутатом уже традиционно стал член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Григорий Аникеев. Доход создателя ABI Group (мясопереработка, девелопмент) составил более 2,3 млрд рублей. В 2018 году депутат заработал примерно столько же.

Вторую позицию в депутатском списке занял зампредседателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский, отчитавшись о годовом доходе в размере более 1,1 млрд. рублей. В 2018 году Симановский заработал 424,3 млн рублей и был третьем богатейшим парламентарием.

Кстати, ранее эту позицию занимал член комитета ГД по делам национальностей Николай Борцов. Сейчас он — на третьем месте с доходом 706 млн рублей. Это меньше, чем год назад: тогда депутат заработал 988,5 млн рублей.

Среди лидеров парламентских фракций первое место у лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 22,5 млн рублей, за ним следует глава КПРФ Геннадий Зюганов с 7,9 млн рублей. У руководителя «Единая Россия» Сергея Неверова — 5,5 млн рублей, а глава «Справедливой России» Сергей Миронов в 2019 году заработал 4,2 млн рублей

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отчитался о доходе в размере чуть более 100 млн рублей. В 2018 году парламентарий заработал 71,7 млн рублей.

Как сообщила ранее представитель спикера Анастасия Кашеварова, в 1999 году Володин принял участие в создании бизнес-структур, до 2007 года был их акционером, а затем вышел из их состава, продав акции. По ее словам, сегодня большую часть дохода спикера Госдумы составляет прибыль по вкладам, которые были размещены на несколько лет с начислением процентов по ним в 2019 году.

Отметим, в 2018 году СМИ впервые заметили сокращение доходов у российских парламентариев. Так, в 2017 году лидером среди народных избранников был сенатор от Дагестана Сулейман Керимов — он тогда заработал более 2,7 млрд рублей. Однако годом позже Керимов задекларировал доход, уменьшившейся в 74 раза, — 37 млн рублей. В 2019 году он заработал 32 млн рублей.

Самым бедным депутатом по итогам 2019 года, согласно декларации, стал справедливоросс Игорь Моляков — у него 1,3 млн рублей. В 2018 году наиболее «скромным» депутатом оказался Борис Менделевич, задекларировавший 1 млн рублей.

В Совете Федерации самый скромный доход задекларировала сенатор от Республики Тыва Дина Оюн: в 2019 году она заработала 1,9 млн рублей. В прошлом году замыкающим в списке самых скромных по доходам сенаторов оказался представитель от Хакасии Валерий Усатюк. Тогда его доход был менее миллиона — 872 тыс. рублей.

Напомним, согласно российскому законодательству, члены обеих палат парламента должны были предоставлять декларации о доходах и имуществе до 1 апреля. В документе также указывается информация о доходах членов их семей. Сведения публикуются после проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

31 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер и сотрудники его администрации уже подали в установленные законом сроки декларации о доходах за 2019 год. К 1 апреля также сдали свои декларации сенаторы и депутаты.

Кстати, в июле стало известно, что депутат от Крыма Андрей Козенко не указал в декларации за 2016, 2017 и 2018 годы несколько спорных участков земли. А двое депутатов, Дмитрий Пьяных и Никита Березин, получили мандаты после апреля, поэтому они не подавали декларации за 2019 год.

Указ президента о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей был подписан в 2009 году. В 2013 году был принят закон, согласно которому чиновники и парламентарии должны предоставлять отчет не только о доходах, но и о крупных тратах.