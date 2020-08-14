Помощник Легкоступовой рассказал о грандиозных планах скончавшейся певицы

Москва, 14 августа. Менеджер певицы Валентины Легкоступовой Максим Екимов рассказал, что у скончавшейся артистки было множество грандиозных творческих планов.

По словам помощника певицы, в последнее время у Легкоступовой не было никаких срывов. Екимов также прокомментировал слухи о пристрастии певицы к алкоголю. Он признался, что за все время работы с ней не наблюдал каких-либо склонностей к злоупотреблению спиртным.

«Нет больше замечательного человека», — добавил помощник в комментарии Пятому каналу.

Напомним, 6 августа Анетта Бриль отвезла мать и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую клинику, поскольку оба были сильно пьяны. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники. В клинике певица жаловалась на головные боли, а потом впала в кому. Ей провели срочную операцию и удалили гематому. Однако после операции певица так и не пришла в себя.

После госпитализации Легкоступовой Фирсов был задержан и доставлен в полицию. Супруг артистки заявил, что она получила травму, когда упала в ванной. Затем два дня находилась дома, а на третий день почувствовала себя плохо. Анетта опровергла заявление Фирсова, отметив, что у матери не было травмы головы, когда она забирала мать и ее супруга в наркологическую клинику.