Катя Семенова призналась, что шокирована смертью Легкоступовой

Москва, 14 августа. Певица Катя Семенова прокомментировала трагическую смерть коллеги Валентины Легкоступовой. Она призналась, что не может поверить в случившееся, передает «Пятый канал».

«Это шок. Это несправедливость дикая. Это просто невероятно, что так случилось», — сказала она журналистам.

Ранее поражен печальным известием оказался российский певец и композитор Юрий Антонов. Он был очень удивлен, что 54-летней певицы не стало, и вспомнил ее как очень симпатичного и доброжелательного человека.

Исполнительница Ольга Зарубина, для которой Легкоступова была близкой подругой, обвинила в смерти артистки ее мужа, Юрия Фирсова. Звезда очень резко отозвалась о нем, отметив, что в его истории о травме жены в ванной все очень «мутно». При этом в интервью телеканалу «360» она рассказала, что подруга была с Фирсовым очень счастлива, после замужества у нее «заблестели глаза».

Валентины Легкоступовой не стало днем 14 августа. Об этом сообщила ее дочь Анетта Бриль. Артистка умерла в московской больнице после нескольких дней пребывания в коме. В сознание она так и не пришла.

Неделю назад певицу госпитализировали с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами из ее столичной квартиры. Вместе с ней в медучреждение был доставлен Фирсов, оба супруга были пьяны. При этом за артисткой тяги к алкоголю прежде ее друзья не замечали. В окружении Легкоступовой уверены, что до трагической гибели ее довел муж.