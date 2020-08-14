Донбасс сегодня: морпех ВСУ расстрелял проверяющих, американцы вскрыли хищения помощи

Донбасс, 14 августа. Украинский солдат не признал своих и открыл огонь по группе контроля. Американцы провели проверку расходования в ВСУ военной помощи, выявлены масштабные хищения. Украинские подразделения окапываются вокруг Донецка. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки ВСУ стреляли в Донбассе один раз — в направлении Саханки на юге ДНР. Применялось стрелковое оружие, никто не пострадал.

Защитниками ДНР зафиксировано применение противником беспилотника для разведки позиций. Украинские силовики нарушают один из основных пунктов соглашения о перемирии — касающийся запрета размещения боевой техники в границах зон безопасности — в пределах границ населенных пунктов. Только за сутки разведка дончан раскрыла позиции двух десятков единиц техники, в частности минометов и орудий калибром свыше 82 мм, на северных и западных участках линии соприкосновения в пяти населенных пунктах. Военные ЛНР приводят данные ОБСЕ о размещении нескольких единиц военной техники киевских силовиков в районах Муратово, Трехизбенки и Рубежного Луганской области. Среди выявленного — танки, бронетранспортеры и боевые бронированные машины.

Армия Украины окапывается вокруг Донецка

Наблюдатели миссии ОБСЕ в отчете от 13 августа фиксируют появление новых позиций украинской армии в разных районах линии соприкосновения. В районе участка разведения Богдановка — Петровское на украинской стороне появились новые системы траншей протяженностью 100 и 45 метров. Кроме того, в районе донецкого аэропорта иностранный беспилотник зафиксировал систему траншей общей протяженностью около 150 метров.

Морпех ВСУ расстрелял группу контроля

Очередное чрезвычайное происшествие произошло в районе дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ, вблизи поселка Новгородское. Ранее в бригаду с проверкой была направлена группа контроля, в которую входили военнослужащие северной группировки и представители военной службы правопорядка.

Солдат 35-й бригады Брайко принял группу военных, которые направлялись в его сторону, за противника и открыл огонь. В результате был убит старший сержант Ткачук. Члены группы открыли ответный огонь на поражение, солдат Брайко был ликвидирован. Вскрытие показало наличие в крови солдата наркотических веществ.

Американский дипломат вскрыл крупные хищения помощи в ВСУ

Минобороны США в скором времени получит доклад об использовании украинской армией военной помощи, выделяемой в рамках военно-технического сотрудничества. В докладе будет идти речь о результатах недавней инспекции в зоне ООС, в которой принял участие военный атташе при американском посольстве в Киеве Пол Шмитт, сообщает луганская разведка.

Проверка вскрыла факты хищения более 150 тепловизоров Thermal EYE-320 и приборов ночного видения AN/PVS-14 и AN/PVS-7 американского производства. Дипломат из США озабочен не только хищениями военной помощи, но и многочисленными фактами подмены американского имущества на дешевые китайские аналоги.

После проверки американцы дали указания командованию ВСУ в течение пары недель провести сверку поставленной помощи и предоставить отчет. Армейское командование обязали разработать и внедрить регламент по организации хранения, списания и учета военного имущества, переданного Украине в рамках помощи США.