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Политика

Главы МИД ЕС введут новые санкции против Белоруссии

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Главы МИД ЕС введут новые санкции против Белоруссии

Брюссель, 14 августа. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции, направленные на «официальных лиц Белоруссии, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека». Об этом сообщил ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС. Заседание совета прошло 14 августа в Брюсселе.

«Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто», — приводит слова источника ТАСС.

Также о необходимости санкций против тех, кто «нарушает демократические ценности», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В этом она видит «решительную продержку прав народа Белоруссии».

А в Госдуме РФ предложили ввести санкции из-за Белоруссии против Польши, которая координирует массовые беспорядки. С такой инициативой выступила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил, набрав 80,08% голосов. После завершения голосования в столице Белоруссии начались массовые акции протеста.

Источник: ТАСС
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