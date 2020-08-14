Эксперты Sohu оценили проект тяжелого транспортного самолета ВВС России

Москва, 14 августа. Эксперты китайского информационного издания Sohu обратили внимание на проект нового военно-транспортного самолета, разрабатываемый в Российской Федерации.

Речь идет о перспективном авиационном комплексе транспортной авиации (ПАК ТА), который должен стать новым словом в сфере сверхмассивной авиации, а также превзойти по характеристикам все аналоги других стран.

Эксперты портала Sohu напомнили, что Россия уже начала активную работу по проектированию и разработке новейшего транспортного самолета, который должен удивить своими характеристиками и возможностями. Авиационный комплекс будет создан по специальной схеме «летающее крыло», благодаря чему можно будет внедрить стелс-технологии, позволяющие повысить скрытность летательного аппарата.

Кроме того, ПАК ТА сможет затмить все транспортные самолеты мира своей дальностью полета и летными характеристиками. Согласно проекту, транспортник планируется оснастить новейшими двигателями, которые позволят перевозить военные грузы на большую дальность. Специальные боевые комплексы и бортовое оборудование помогут пилотам проводить боевые операции «под носом» у ПВО противника, а активные комплексы защиты отразят атаку истребителей вражеской авиации, передает «ПолитЭксперт».

Отечественная разработка будет обладать большим грузовым отсеком, а также высокой грузоподъемностью. В фюзеляж поместится несколько единиц крупной военной техники, а также целый боевой отряд военнослужащих.

Ранее председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов объяснил, почему России необходимо создать свой перспективный комплекс военно-транспортной авиации. Он заметил, что разработка подобного самолета является ключевым вопросом укрепления национальной безопасности России.