Жена вице-премьера Чернышенко заработала больше 66 миллионов рублей

Москва, 14 августа. Доход супруги вице-премьера Дмитрия Чернышенко в прошлом году превысил 66 миллионов рублей. Данные представлены в декларации. Сведения о доходах чиновников, и членах их семей опубликованы на сайте правительства.

Это самый высокий доход среди супругов чиновников. Следующий показатель – 54,8 миллиона рублей. О таком доходе отчиталась жена главы правительства Михаила Мишустина. Доход мужа вице-премьера Татьяны Голиковой составил 51,4 миллиона рублей.

Также на супругов чиновников оформлена собственность. Жена главы Минюста Константина Чуйченко владеет Chrysler PT Cruiser и Cadillac Escalade. Годовой доход женщины составил 17,8 миллиона рублей.

Самые скромные доходы задекларировали жена вице-премьера Дмитрия Григоренко и супруга главы МЧС – 55 и 48 тысяч рублей соответственно. А вот жена вице-премьера Алексея Оверчука вообще не задекларировала ни рубля. Все данные предоставлены за 2019 год.

Ранее были также представлены доходы Владимира путина и Михаила Мишустина.