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Певица Ольга Зарубина винит в смерти Легкоступовой ее нового мужа

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Певица Ольга Зарубина винит в смерти Легкоступовой ее нового мужа

Москва, 14 августа. Певица Ольга Зарубина отреагировала на смерть близкой подруги Валентины Легкоступовой. Она назвала эту новость ужасной.

«Жизнь такая страшная. Страшно жить. Ты не можешь никому доверять. Это как раз пример Валечки», — сказала Зарубина, ее слова передает «Пятый канал».

В смерти Легкоступовой она винит ее нового супруга Юрия Фирсова. Зарубина очень резко отозвалась о нем. Она заявила, что в истории о травме певицы в ванной все очень «мутно».

«Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому», — удивляется Зарубина.

Певица добавила, что вид Фирсова ее всегда смущал. Что-то в его лице было неприятным. Артистка считает, что Фирсова «нужно посадить».

Напомним, что дочь Легкоступовой Анита нашла свою мать в состоянии алкогольного опьянения. На ее теле были многочисленные гематомы. По словам нового мужа артистки, она упала в ванной комнате.

8 августа исполнительница хита «Ягода-малина» впала в кому. Врачи не смогли ее спасти, 14 августа стало известно о смерти Легкоступовой.

Ранее на новость о смерти певицы эмоционально отреагировал музыкант Юрий Лоза. По его словам, она была очень добрым человеком, большим профессионалом.

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