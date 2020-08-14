Антонову стало плохо от новости о кончине Легкоступовой

Москва, 14 августа. Певца и композитора Юрия Антонова поразило печальное известие о смерти певицы Валентины Легкоступовой. О кончине артистки он узнал из телефонного разговора с Nation News.

Антонова очень опечалило известие о смерти коллеги, что стало понятно по его голосу. Но он все же сумел сказать о ней несколько теплых слов.

«Валечка скончалась? Да Вы что? Мы с ней встречались на концертных площадках. Очень симпатичный, очень доброжелательный человек. Вы очень печальную весть сегодня принесли», — расстроился Антонов.

Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни, о чем сообщила ее дочь Анетта Бриль.

Ранее соболезнования близким артистки принес музыкант Юрий Лоза. Он назвал Легкоступову своей «доброй знакомой» и выразил сожаление, что его коллеги «уходят такими молодыми».

Валентина Легкоступова родилась в Хабаровском крае, но еще в детстве с родителями переехала в Крым. Получила образование в институте имени Гнесиных на курсе Иосифа Кобзона. Была солисткой Московского объединения «Эстрада», основала собственную продюсерскую компанию.

Напомним, что в июле звезда 90-ых в третий раз вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. С будущим избранником артистка познакомилась в социальных сетях, а свадьбу они сыграли в Сочи. Певица не скрывала своего счастья и заявляла, что они с мужем собираются прожить вместе всю жизнь. Легкоступова назвала себя и супруга «энерджайзерами», способными сделать много хорошего.