Личный врач Ефремова дал неожиданное объяснение наркотикам в крови актера

Москва, 14 августа. Личный врач Михаила Ефремова Борис Круглый объяснил запои актера и найденные в его крови следы наркотиков. Он подчеркнул, что артист не страдает алкоголизмом, пишет «Московский комсомолец».

Круглый рассказал, что уже почти 20 лет наблюдает за Ефремовым и его семьей. По его словам, сейчас актер находится в больнице в предынсультном состоянии, и такое случалось и ранее. При этом медик подчеркнул, что артист не страдает алкоголизмом, и назвал его продуктивным человеком.

«Он 8–9 месяцев мог работать и не брать ни капли спиртного в рот», — заявил врач.

Комментируя обнаруженные в крови Ефремова наркотики, медик неожиданно сообщил, что за запрещенные вещества эксперты приняли снотворные препараты.

«Ерунда. <...> Никогда он серьезных наркотиков не принимал, поверьте мне», — сказал он.

Экспертиза показала, что в момент ДТП 8 июня Ефремов находился за рулем своего внедорожника в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также выяснилось, что известный артист не в первый раз управлял автомобилем в нетрезвом виде. Адвокат актера Эльман Пашаев предпринимал попытку переложить ответственность за случившееся со своего подопечного на его машину, но она оказалась неубедительной.

Разбирательство по делу о смертельной аварии продолжается. В ближайшее время адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский намерен озвучить в суде иск пострадавших. В комментарии телеканалу «360» он рассказывал, что собирался сделать это на заседании 11 августа, но недомогание подсудимого Ефремова скорректировало планы.

Депутат Госдумы Светлана Журова ранее отметила, что если бы такая же авария произошла в США, то Ефремов, с учетом всех факторов, мог бы пожизненно лишиться свободы за убийство человека в результате ДТП. Она указала, что к преступнику актера приравнивает уже сам факт того, что он позволил себе сесть за руль пьяным.