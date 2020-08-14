Блогер Манукян прокомментировал смерть Легкоступовой, с которой он дружил

Трагическая новость — в пятницу стало известно, что на 55-м году жизни умерла заслуженная артистка РФ, звезда 80-х Валентина Легкоступова. Блогер Вадим Манукян дружил с Легкоступовой несколько лет, о своих переживаниях в связи с трагедией он рассказал Федеральному агентству новостей.

Валя, прости и прощай! Колонка Вадима Манукяна

Пишу эти строки, но так и накатывают слезы. Ничего не могу с собой поделать. Не могу понять, поверить и принять, что Вали больше нет.

Вот мы, словно вчера, беседуем с ней в Крыму, в Феодосии — она начальник местного отдела культуры. Стоим с ней на крыльце, разговариваем, а мимо проходят местные жители, узнают ее, улыбаются. А как не улыбаться, ведь она излучала свет. Короткое чиновничество для нее было лишь переходным этапом. Хотела своей малой родине помочь, родному Крыму.

Помню, как она рассказывала про своего отца: как его выхаживала, когда он заболел, и как потеряла силы, когда его не стало. Все это было словно вчера.

А как она радовалась своим походам на яхте! Парусный спорт стал для нее смыслом жизни. Да, повторю, она всегда излучала счастье.

Мы в последнее время практически не виделись, но общались довольно часто. Телефон, мессенджеры... Она рассказывала о своей концертной жизни, о том, как после ее возвращения с Тенерифе, где она прожила несколько лет, концерты иногда срывались. Люди, похоже, не верили, что она действительно вернулась. А она так хотела снова радовать своих зрителей!

И вот ее нет. Красивой женщины в самом расцвете сил. Какая-то нелепость вырвала ее из жизни. Что с ней произошло в тот злополучный день, мы уже, видимо, так и не узнаем. Возможно, скакнуло давление, и она потеряла сознание. Упала так неудачно, что через несколько дней ее не стало. Это удивительная несправедливость.

Говорят, те, кто нам сильнее всего нужен, уходят первыми, но лучше бы она получила шанс купаться в своем счастье и дальше. Она только перешла на новый виток своей жизни. В начале лета мы с ней общались в последний раз. До сих пор не понимаю, почему мы так и не встретились после снятия карантина. Но судьба сложилась, как сложилась. Больше добавить нечего, кроме того, что мне очень горько.

Валя, прости и прощай!