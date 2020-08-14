Лукашенко попросил белорусов не выходить на улицы

Минск, 14 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что зачинщиками протестных акций в стране являются люди из-за рубежа. Он также призвал белорусов не выходить на улицы.

Лукашенко в пятницу провел совещание с членами Совета безопасности, в ходе которого высказался о начавшихся после президентских выборов протестах.

«Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши — где дети, где не совсем уже дети», — сказал Лукашенко.

Он обратился к родителям подростков и молодых людей с просьбой внимательно следить за своими детьми. Если родственники не могут решить проблемы с несовершеннолетним, то, по словам Лукашенко, может помочь государство — «поговорим, займем этих детей».

Глава государства также призвал белорусов «не высовываться сейчас на улицы».

«Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытой России» (признана нежелательной в РФ), [от скандального блогера Алексея] Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — сказал белорусский лидер, добавив, что властям нужно дать «навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда».

Протестные акции начались в Белоруссии после президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко. Акции быстро переросли в столкновения митингующих с правоохранителями. Милиция задержала сотни человек.