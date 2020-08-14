Ведущий Первого канала Тимур Соловьев «залег на дно» в Крыму

Москва, 14 августа. Популярный российский телеведущий Тимур Соловьев проводит медовый месяц в Крыму. Соловьев опубликовал в своем Instagram фотографию, признавшись, что наслаждается минутами покоя в курортном крымском городке.

«Залечь на дно в Форосе», — подписал снимок телеведущий.

Ранее СМИ сообщили, что Тимур Соловьев тайно женился на молодой девушке, которую зовут Анна. Звезда телевидения никогда не рассказывал о своих отношениях с возлюбленной, а информация о его свадьбе стала полной неожиданностью для подписчиков. Пара очень долго мечтала о свадьбе, но радостное событие пришлось перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции. В начале августа Тимур и Анна все-таки приняли решение узаконить свои отношения и устроили скромную церемонию в Barvikha Luxury Village.

Медовый месяц возлюбленные проведут на одном из небольших курортов Крымского полуострова. Выбор пал на маленький горный городок Форос, которые расположен у самого моря. Подписчики по достоинству оценили выбор телеведущего, а также посоветовали ему посетить несколько заповедных мест, расположенных рядом с населенным пунктом.

Ранее Соловьев ошарашил своих фанатов сообщением о свадьбе. Он опубликовал фотографию, на которой впервые показал свою возлюбленную Анну. Торжественная церемония прошла в присутствии родственников и близких друзей молодоженов.