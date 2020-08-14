Галкин показал, как Пугачева нежно делает ему массаж

Москва, 14 августа. Трогательное видео с участием артистов Максима Галкина и Аллы Пугачевой вспоминают интернет-пользователи. Звезда советской и российской эстрады нежно делает мужу массаж.

Галкин уговорил супругу помассировать ему шею. Артистка, немного ворча, мнет с особой нежностью шейную зону. Во время массажа супруги мило подшучивают друг над другом.

«Тоже мне, спортсмен! Оно тебе надо было все», — обратилась к благоверному Пугачева, имея в виду ежедневные тренировки Галкина.

«Ну ладно тебе! Такой монолог ворчащий! Ты лучше молча… так даже смешнее будет», — в шутку сказал юморист.

«И зачем я пела всю жизнь?! Если я такой замечательный массажист», — задалась вопросом артистка, массируя супругу шею.

На видеозаписи артистка выглядит по-домашнему. На звезде эстрады светлое платье-туника, прическа немного потрепанная и никакого макияжа.

Брак с Галкиным стал для Пугачевой пятым. Артисты закрутили роман в начале нулевых, но официально оформили отношения только в 2011 году. Сейчас пара воспитывает двух детей Лизу и Гарри, которые появились на свет благодаря суррогатной матери. Недавно стали распространяться слухи, что пара разводится.

У певицы также есть взрослая дочь Кристина Орбакайте. Она пошла по стопам матери и занимается певческой карьерой.