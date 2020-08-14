Лоза шокирован скоропостижной смертью Легкоступовой

Москва, 14 августа. Новость о смерти певицы Валентины Легкоступовой повергла в шок музыканта Юрия Лозу. Он выразил сожаление, что коллеги уходят такими молодыми.

Лоза рассказал, что совсем недавно работал вместе с исполнительницей хита «Ягода-малина». Он назвал ее прекрасным и отзывчивым человеком, настоящим профессионалом,

«Валя была моей хорошей, доброй знакомой», — добавил музыкант, его слова передает «Пятый канал».

Смерть Легкоступовой стала большой неожиданностью для артиста. Он не мог предположить, что певица уйдет из жизни в 54 года.

«Слов нет. Земля пухом и вечная память. Царствие небесное!» — сказал Лоза.

Напомним, что в июле Легкоступова вышла замуж за яхтсмена в Сочи. Певица говорила, что у нее большие творческие планы.

Однако ей не удалось их осуществить. 6 августа Легкоступова попала в наркологическую клинику из-за употребления алкоголя. Ее супруг сбежал из рехаба, а через два дня певица впала в кому.

14 августа дочь Легкоступовой Анетта Бриль сообщила, что мать скончалась, не выходя из комы.