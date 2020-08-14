Московские врачи честно ответят на вопросы о здоровье на YouTube

НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы запускает познавательный видеопроект «Расскажите, доктор». В интервью московские врачи честно отвечают на вопросы, которые пациенты обычно стесняются задавать во время приема.

Врачи рассказывают о здоровье и своей профессии в интервью, отвечают на 10 серьезных и 10 несерьезных вопросов. Так, в первом выпуске нового проекта акушер-гинеколог Городской клинической больницы № 31 ДЗМ Сергей Штыров рассказывает о женском здоровье: как правильно выбрать гинеколога, получится ли скорректировать пол ребенка гормональными препаратами, можно ли вылечить герпес.

Профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова также поведал, в каком возрасте лучше рожать ребенка, и объяснил, почему в Европе рожать после 30-35 считается нормальным, а в России таких женщин называют старородящими.

На канале «Расскажите, доктор» выйдет интервью с онкологом, торакальным хирургом и онкомаммологом Антоном Усовым. Специалист намерен открыто обсудить деликатную тему — рак молочной железы. Слушатели узнают, как удалить опухоль и сделать реконструктивную пластическую операцию по ОМС, можно ли сделать одновременную пластику второй груди и какой ген указывает на вероятность развития патологии.

Во втором выпуске программы «10 серьезных вопросов» онколог объяснит, какой рак самый опасный, и нужно ли делать МРТ и анализы крови раз в год.

«Задавайте вопросы, для меня нет лишних или не важных, — сказал он, — для меня есть важные незаданные вопросы. Не бойтесь, мы здесь, чтобы помогать вам».

С помощью YouTube-канала любой желающий может напрямую обратиться к ведущим врачам московских клиник. Для этого можно оставить свои вопросы в комментариях под видео или отправить анонимную заявку на сайте www.niioz.ru. На самые интересные вопросы медики ответят в ближайшем выпуске.

Напомним: Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы — стратегический, экспертный, аналитический, научный и образовательный центр, обеспечивающий качественную и рациональную работу столичной медицины.