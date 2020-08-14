США направят на переговоры с Россией самую «высокую» делегацию

Вашингтон, 14 августа. США направят в Вену делегацию самого высокого уровня за все время переговоров с Россией по контролю над вооружениями, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«США направляют одну из делегаций наиболее высокого за все время уровня, в которую будут входить многие генералы, адмиралы и представители министерства обороны, а также министерства энергетики высокого ранга», — написал Биллингсли в Twitter.

По его словам, высокий состав делегации показывает, насколько Вашингтон серьезно подходит к переговорам. Он подчеркнул, что ожидает от России такого же подхода.

с 16 по 18 августа в Вене должны состояться очередные межведомственные консультации России и США по стратегической стабильности. В переговорах примет участие замглавы МИД Сергей Рябков. В ходе этих встреч обсуждается преимущественно дальнейшая судьба договора СНВ-3, срок действия которого истекает в начале 2021 года.

Первый раунд консультаций Рябкова и Биллингсли состоялся в Вене в конце июня. Кроме того, с 27 по 30 июля в столице Австрии прошли консультации в формате рабочих групп по доктринальным вопросам, космической тематике и транспарентности.