Луганск, 14 августа. Народная милиция ЛНР провела спецоперацию по закупке ракет противотанкового комплекса украинского производства «Скиф» у военнослужащих ВС Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Приобрести вооружение и боеприпасы у украинских военных можно без труда.

«Все чаще офицеры украинской армии промышляют продажей оружия​​​. ВСУ готовы продавать оружие даже военнослужащим НМ ЛНР», — заявили в пресс-службе.

В НМ не только рассказали об операции, но и показали ее. На официальном YouTube-канале ведомства появились кадры оперативной съемки. На них видно, как один из украинцев докладывает заказчику о готовности товара к сделке.

«Ну, ты же знаешь. Все, что мы вам готовим, — это списанное еще до перемирия», — отмечает он при этом.

Когда клиент интересуется насчет неких установок, которые предоставить ему пока не могут, поставщик успокаивает, что вскоре и они пойдут на списание. ;

«Ты наших (ВСУ. — Прим. ФАН) знаешь, они долго не продержатся. Так что скоро спишем, все будет нормально», — заверяет представитель Украины.

Он также подчеркивает, что все вооружение новое, «не подкопаешься».

Согласно видео, украинские силовики продали представителям ЛНР три управляемых ракеты ПТРК украинского производства «Скиф».

Военные ВСУ давно практикуют продажу вооружения и боеприпасов, а также по-прежнему продолжают нарушать режим тишины.

В конце июля Киев и Донбасс на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске согласовали дополнительные меры по обеспечению перемирия до полного урегулирования конфликта. Но украинская сторона, как и в ситуации с ранее объявленным бессрочным перемирием, продолжила обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она началась после того, как Киев развернул против республик Донбасса военную операцию, когда те объявили о независимости после государственного переворота в стране.