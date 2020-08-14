Москва, 14 августа. Российская певица Валентина Легкоступова скончалась в больнице, где она пребывала несколько дней в коме. Об этом сообщила дочь певицы Анетта Бриль.

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память», — написала Бриль в своем Instagram.

Напомним, 6 августа Анетта Бриль отвезла мать и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую клинику, поскольку оба были сильно пьяны. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники. В ночь на 8 августа Легкоступова впала в кому, после чего певицу доставили в другую больницу. При этом у певицы была обнаружена черепно-мозговая травма.

После госпитализации Легкоступовой Фирсов был задержан и доставлен в полицию. Супруг артистки заявил, что она получила травму, когда упала в ванной. Затем два дня находилась дома, а на третий день почувствовала себя плохо. После этого ее увезли в больницу.

В свою очередь Анетта опровергла заявление Фирсова, отметив, что у матери не было травмы головы, когда она забирала мать и ее супруга в наркологическую клинику.