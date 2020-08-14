Юрист рассказала россиянам, как не стать жертвой телефонных махинаций

В последние годы наиболее распространенные виды мошенничества — телефонные махинации. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил адвокат, председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

Холодные звонки

Как и другие виды мошенничества, они основаны на эксплуатации людской доверчивости, только с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Так, крайне распространены холодные телефонные звонки гражданам от имени представителей банка или службы безопасности банка.

«Звонящий просит гражданина сообщить данные банковской карты якобы для восстановления доступа, блокирования или разблокирования, перечисления денежных средств. После того, как потерпевшее лицо сообщает данные банковской карты, с нее пропадают денежные средства. Вариант подобного мошенничества — звонки от якобы социальных служб, Пенсионного фонда, каких-либо компаний с извещениями о выплате пособий, пенсий, выигрышей в лотерею и так далее. Естественно, после того, как потерпевшее лицо сообщает данные банковской карты, мошенники выводят с нее деньги», — пояснила Сулим.

Чтобы не стать жертвой подобных махинаций, по мнению юриста, следует запомнить одно: никогда не передавайте никому сведения о своих банковских картах и вкладах. Представители банков никогда не будут спрашивать номера карт и вкладов по телефону, так как и так ими располагают и сами могут их вам назвать. Если у вас спрашивают номер карты, представляясь банком, то в 100% случаев это — мошеннический звонок.

«Аналогичным образом обстоит дело и со звонками от имени родственников или друзей, якобы попавших в беду. Если вам поступил такой звонок, то первым делом перезвоните этим родственникам или друзьям. Уточните информацию и только затем переводите денежные средства, удостоверившись, что они дойдут до адресата и они реально ему нужны, а он просил вас их перевести», — добавила Ольга Сулим.

Соблюдайте правила

На самом деле, считает юрист, уберечь себя и своих близких от телефонных махинаций не столь сложно. Достаточно лишь быть внимательным и не передавать информацию третьим лицам. Тем не менее многие граждане пренебрегают подобными правилами безопасности и в итоге мошенникам удается, совершив 99 неудачных звонков, на 100-м звонке найти доверчивого человека и нажиться на его наивности.

«Учтите, что если вы перевели деньги сами либо сообщили неизвестным лицам данные своих банковских карт и вкладов, то в большинстве случаев вернуть деньги назад не получится. Так как это ошибка не банка, а ваша, то кредитно-финансовая организация возвращать вам деньги не будет», — пояснила Сулим.

Единственным выходом становится обращение в полицию, но в большинстве случаев телефонных мошенников или не находят, или находят далеко не сразу. Тем более, заметил эксперт, что современные технологии позволяют им действовать и из других государств, включая страны со сложными взаимоотношениями с Россией, которые не будут предпринимать усилий по поиску преступников.