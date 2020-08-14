Протестующие расходятся с Площади Независимости в Минске

Минск, 14 августа. Протестующие в Минске покидают Площадь Независимости, пишет БелСат. Очевидцы сообщают, что к месту несанкционированной акции стягивается техника и военные автомобили.

Ранее сообщалось, что возле здания Дома правительства собралась многотысячная толпа протестующих. Позже силовики, оцепившие здание, опустили щиты, в знак солидарности с манифестантами. Люди сели на землю, обозначая мирный характер акции.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после оглашения первых результатов президентских выборов. Сегодня ЦИК республики опубликовал окончательные данные по голосованию. Согласно подсчетам, действующий президент Белоруссии набрал 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.