Мишустин в 2019 году заработал 18,2 миллиона рублей

Москва, 14 августа. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин за 2019 год заработал 18,2 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте кабинета министров.

В то же время доход президента России Владимира Путина составляет 9,7 млн рублей. Таким образом, заработки политиков соотносятся следующим образом – 18,2 млн руб против 9,7 млн.

В декларации о доходах значится, что в прошлом году Мишустин заработал 18 235 394 рубля 72 копейки.

«Эта сумма сложилась из доходов по месту работы в Федеральной налоговой службе и доходов по депозитным вкладам средств, которые он заработал ранее», — прокомментировали заработок председателя правительства в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что в 2018 году Мишустин получил на 0,7 млн рублей больше.

Известно, что в собственности у Мишустина по-прежнему находится квартира площадью 141,6 квадратных метров. Также ему принадлежит земельный участок и жилой дом площадью 861 квадратный метр. Вся недвижимость записана также на супругу и сына Мишустина. Супруга главы правительства владеет автомобилем Ford Kuga.

Ранее стало известно, как за 2019 год увеличился доход главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. С финансовой точки зрения его можно назвать прорывным для руководителя региона. В его декларации о доходах значится почти 148 млн рублей. В 2018 году этот показатель был менее 7,6 млн рублей. Таким образом, за год доход лидера Чечни увеличился почти в 20 раз.