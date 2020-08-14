Адвокат Жорин нашел много странностей в иске вдовы Талькова к Азизе

Адвокат Сергей Жорин выразил мнение, что судебный иск со стороны вдовы Игоря Талькова Татьяны против певицы Азизы носит скорее эмоциональный характер, нежели юридический.

Известный российский юрист прокомментировал Федеральному агентству новостей очередной перенос судебного заседания по данному делу на 28 августа.

«На самом деле тут все просто, — рассказал Жорин. — Требования, которые заявляла и заявляет вдова Талькова, необоснованны и, самое главное, не основаны на законе. Мы заявили о том, что они (сторона истца. — Прим. ФАН) просили извиниться в исковом заявлении. Но извинения не предусмотрены законом!»

По словам собеседника ФАН, защита истца внесла изменения в свой иск, уточнила его, в связи с чем суд был обязан, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ, отложить заседание для того, чтобы все стороны смогли это изучить.

«А на предыдущем заседании решение не было вынесено, потому что они не представили документы, подтверждающие, что истец была супругой Талькова, то есть свидетельство о регистрации брака», — пояснил адвокат.

Этот иск больше носит эмоциональный характер, нежели имеет какую-то юридическую подоплеку, считает он.

«На прошлом судебном заседании мы посмотрели видеозапись, передачу, и она достаточно объективная, потому что были представлены обе стороны, — сказал Жорин. — Были сторонники того, что история, рассказанная Азизой, соответствует действительности, были и критики. Передача эта носила объективный характер».

Возможно, кто-то «накрутил» вдову популярного на заре советской эпохи певца, высказал предположение собеседник ФАН. В результате чего и появился такой неоднозначный иск.

«Как я уже говорил выше, он не основан на законе, поэтому не подлежит удовлетворению, — заверил юрист. — Здесь, понимаете, в чем еще дело? Меня больше всего удивляет то, что почему-то вдову Талькова оскорбила одна фраза Азизы. Вот цитата: «Мужчины на меня реагировали, определенно, они меня хотели». Почему она ее оскорбила? Я до сих пор понять не могу».

Исходя из практики по делам данной категории, если истица докажет, что эта фраза порочит ее честь и достоинство, то защите ответчика нужно будет доказывать соответствие ее действительности.

«И нам нужно будет доказывать, что мужчины хотели Азизу и так далее, — воскликнул Жорин. — Хотя это как бы очевидно, ведь Азиза — популярная певица. И странно, что такие вопросы выносятся на обсуждение в суде. При этом Азиза не упомянула же здесь Талькова...»

В иске вдовы певца, который был убит в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года, представлено большое количество фраз, но эта — самая странная, отметил собеседник ФАН.

«Как она порочит истицу, и почему она ей не понравилась, неясно», — заключил он.

Ранее вдова Игоря Талькова Татьяна обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к певице Азизе. Она требует от ответчицы миллион рублей.